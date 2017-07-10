Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:07 0

В Благовещенске легковушка врезалась в припаркованный автомобиль и уехала (видео)

В Благовещенске легковушка врезалась в припаркованный автомобиль и уехала (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее ДТП в Благовещенске. Легковая иномарка врезалась в припаркованный возле здания автомобиль, и водитель-нарушитель покинул место аварии.

По информации очевидцев, инцидент произошел по адресу: улица Калинина, 130. Вместе с видео в соцсети выложили фото, на котором запечатлена якобы машина виновника аварии, при этом видны автомобильные номера.

В ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Автомобиль нарушителя уже установлен, в настоящее время ведется розыск водителя.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

Просмотров всего: 942

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Британский школьник убил больного одноклассника, подложив ему сыр
Происшествия 3

В Приамурье фиксируют новые случаи мошенничества: жертвой стал житель Октябрьского района
В России и мире

В Кузбассе мужчина выпал из кабинки работающего аттракциона
Происшествия 1

В Забайкалье эвакуировали 17 туристов, прибывших из Тынды

сегодня, 13:16