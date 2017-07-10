В Благовещенске легковушка врезалась в припаркованный автомобиль и уехала (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее ДТП в Благовещенске. Легковая иномарка врезалась в припаркованный возле здания автомобиль, и водитель-нарушитель покинул место аварии.

По информации очевидцев, инцидент произошел по адресу: улица Калинина, 130. Вместе с видео в соцсети выложили фото, на котором запечатлена якобы машина виновника аварии, при этом видны автомобильные номера.

В ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Автомобиль нарушителя уже установлен, в настоящее время ведется розыск водителя.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев