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Британский школьник убил больного одноклассника, подложив ему сыр

Британский школьник убил больного одноклассника, подложив ему сыр
Metro

В пригородной школе Лондона 13-летний ученик убил одноклассника, решив сыграть с ним злую шутку. Мальчик подложил ровеснику сыр, зная, что тот страдает аллергией. Трагедия произошла 28 июня, сообщают «Вести.ру» со ссылкой на издание Metro.

Погибший школьник – 13-летний Каранбир Чима. По словам сотрудников William Perkin C of E High School, мальчик пользовался популярностью в школе, посещал секции футбола и карате.

В день трагедии Каранбир сидел с одноклассником в столовой. В какой-то момент приятель решил его разыграть и положил в сэндвич кусок сыра. По другой версии, аллергическая реакция была вызвана тем, что одноклассник внезапно бросил в лицо Каранбиру кусок сыра, который попал ему в губы.

Сразу после обеда ребёнок почувствовал недомогание. Подростка срочно госпитализировали, несколько дней врачи боролись за его жизнь, но безуспешно – мальчик скончался.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же допросили одноклассника, подложившего сыр. Они выясняют, на самом ли деле его «шутка» была случайностью. Подростка отпустили домой, но обязали снова прийти на допрос в конце июля.

В учебном заведении инцидент не комментируют.

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#дети #здоровье #происшествия #школа

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