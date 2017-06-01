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сегодня, 13:49 3

В Приамурье фиксируют новые случаи мошенничества: жертвой стал житель Октябрьского района

В Приамурье фиксируют новые случаи мошенничества: жертвой стал житель Октябрьского района
Фото: gazeta19.ru

Список амурчан, ставших жертвами мошенников, пополняется. В июне этого года 200 тысяч рублей лишился житель Октябрьского района, решивший купить автомобиль по объявлению на интернет-сайте.

46-летний мужчина увидел объявление о продаже иномарки и решил ее купить. На счет предполагаемого продавца амурчанин перевел 200 тысяч рублей. После оплаты абонентский номер продавца оказался недоступен, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, ранее жертвой мошенника стал житель Благовещенска. Мужчина, решивший приобрести автомобиль по интернет-объявлению, перевел на счет предполагаемого продавца из Санкт-Петербурга 650 тысяч рублей. Остальные деньги благовещенец привез в город на Неве. Однако ни машины, ни денег не увидел. Телефон продавца оказался недоступен.

Людей, ставших жертвами мошенников, просят незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 102, телефону доверия УМВД: 8(4162)59-40-59.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Slonik

    Slonik
    19 минут назад

    Интересно, что должно быть в голове у тех, кто переводит деньги за авто на карту? Ни капли не жалко, мозгов нет-уже ничего не поможет

  • Алгебра

    Алгебра
    6 минут назад

    Я вот тоже удивлена, что бывают такие люди.)

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