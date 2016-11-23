Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:39 3

Несмотря на запрет, в Приамурье разливают пиво в трехлитровый «пластик»

Несмотря на запрет, в Приамурье разливают пиво в трехлитровый «пластик»
Фото: praga-praha.ru

С 1 июля в России запрещена продажа пива и иной алкогольной продукции в пэт-таре более 1,5 литра. Однако, несмотря на запрет, в Приамурье продолжают разливать пиво в трехлитровый «пластик», пишет газета «Телепорт».

Ограничения, под которые попало «магазинное» пиво, распространяются и на разливное. Между тем в некоторых пивнушках Благовещенска нарушают запрет, не скрывая, что разливают пиво в пэт-тару от 0,5 до 3 литров.

Однако это чревато штрафами: для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей. Предметы правонарушения при этом могут быть конфискованы.

На полках магазинов 3-литровое пиво уже не найти. Владельцы торговых точек позаботились об этом заранее, распродав такую продукцию. Кроме того, производство и оптовая продажа алкоголя в пэт-таре свыше 1,5 литра в России остановились уже с 1 января этого года. Однако амурские бизнесмены в накладе не остались. Если раньше потребитель довольствовался, к примеру, одной бутылкой пенного напитка объемом 2,5 литра, то теперь он покупает две по полтора. Впрочем, такие «аншлаги» в пивных связывают не только с нововведением, но и с погодными условиями: в жару поток покупателей традиционно становится больше.

Напомним, если вы стали свидетелем нарушения, сообщить о нем можно по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона) либо обратиться по телефону доверия 8 (4162) 59-40-59.

«По возможности желательно зафиксировать его на фото- или видеокамеру», – комментирует специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Просмотров всего: 693

#жизнь #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ДИВа

    ДИВа
    5 минут назад

    И чего, пить меньше станут? Так будут покупать несколько бутылок меньшей вместимости, и еще больше загрязнять все вокруг?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад



    ~~Напомним, если вы стали свидетелем нарушения, сообщить о нем можно по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона) либо обратиться по телефону доверия 8 (4162) 59-40-59.

    «По возможности желательно зафиксировать его на фото- или видеокамеру», – комментирует специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.



    Щаз!!!

    Собирайте опять детей навального на митинг против коррупции!

    Но пивнуху, где можно заплатить за одну бутылку вместо двух я не сдам!

    Кто-то лоббирует продажу пластмассы населению под видом заботы о здоровье нации!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Самым удобным городом России признали Москву
Общество 2

Ранняя диагностика онкологических заболеваний может спасти амурчанам жизнь
В России и мире 16

Правительство даст скидку в 10 % на покупку авто в кредит
Общество 1

В храме Ксении Петербургской в микрорайоне начали монтировать лестницу