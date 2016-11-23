Несмотря на запрет, в Приамурье разливают пиво в трехлитровый «пластик»

Фото: praga-praha.ru

С 1 июля в России запрещена продажа пива и иной алкогольной продукции в пэт-таре более 1,5 литра. Однако, несмотря на запрет, в Приамурье продолжают разливать пиво в трехлитровый «пластик», пишет газета «Телепорт».

Ограничения, под которые попало «магазинное» пиво, распространяются и на разливное. Между тем в некоторых пивнушках Благовещенска нарушают запрет, не скрывая, что разливают пиво в пэт-тару от 0,5 до 3 литров.

Однако это чревато штрафами: для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей. Предметы правонарушения при этом могут быть конфискованы.

На полках магазинов 3-литровое пиво уже не найти. Владельцы торговых точек позаботились об этом заранее, распродав такую продукцию. Кроме того, производство и оптовая продажа алкоголя в пэт-таре свыше 1,5 литра в России остановились уже с 1 января этого года. Однако амурские бизнесмены в накладе не остались. Если раньше потребитель довольствовался, к примеру, одной бутылкой пенного напитка объемом 2,5 литра, то теперь он покупает две по полтора. Впрочем, такие «аншлаги» в пивных связывают не только с нововведением, но и с погодными условиями: в жару поток покупателей традиционно становится больше.

Напомним, если вы стали свидетелем нарушения, сообщить о нем можно по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона) либо обратиться по телефону доверия 8 (4162) 59-40-59.

«По возможности желательно зафиксировать его на фото- или видеокамеру», – комментирует специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

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#жизнь #торговля

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Галя Ефимова