Амурские предприятия будут участвовать в строительстве второй очереди Восточного

Фото: amurobl.ru

Во вторник, 11 июля, губернатор Амурской области встретился с руководителем «Роскосмоса» Игорем Комаровым. Александр Козлов отметил необходимость создания особых условий и гарантий для амурских предприятий при строительстве второй очереди космодрома Восточный и в других сферах деятельности.

На встрече присутствовали зампред правительства области Дмитрий Тетенькин, замминистра транспорта и строительства области Оксана Александрова, представители амурских саморегулируемых организаций и строительных компаний.

«Имея опыт реализации первой очереди, сейчас мы понимаем, что лучше готовиться заранее, планируя и понимая, кто работы будет выполнять. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы максимально использовать потенциал Амурской области, – отметил Игорь Комаров. – Работать не в пожарном режиме, а заранее спланировать участие организаций области в этих работах».

Александр Козлов отметил необходимость определения четкой схемы прохождения финансирования, а также применения особых условий и гарантий при привлечении амурских предприятий строительного комплекса к реализации мероприятий.

Также губернатор предложил, помимо сферы строительства, рассмотреть участие амурских компаний и в других направлениях: обслуживании, организации питания и тому подобное. Глава региона рассказал, что опыт у области есть. «Мы работаем с компаниями "СИБУР" и "Газпром", которые сегодня разворачивают не менее грандиозную и значимую стройку на территории области. В течение 2016 года мы составили реестр добросовестных организаций по отраслевому принципу. Кроме этого, при возведении второй очереди предлагаю использовать наши инертные материалы. Проектирование должно идти, исходя из особенностей региона», – предложил губернатор.

Глава Приамурья поблагодарил Игоря Комарова за заинтересованность в том, чтобы как можно больше амурских компаний было задействовано в строительстве второй очереди космодрома, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Но главные вопросы – это своевременная оплата выполненных работ и выплата зарплаты. Наши люди должны получать её вовремя», – подчеркнул Александр Козлов.

Просмотров всего: 297

#космодром #строительство

распечатать

Василий Кленин