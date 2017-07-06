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сегодня, 13:20 10

Амурские предприятия будут участвовать в строительстве второй очереди Восточного

Амурские предприятия будут участвовать в строительстве второй очереди Восточного
Фото: amurobl.ru

Во вторник, 11 июля, губернатор Амурской области встретился с руководителем «Роскосмоса» Игорем Комаровым. Александр Козлов отметил необходимость создания особых условий и гарантий для амурских предприятий при строительстве второй очереди космодрома Восточный и в других сферах деятельности.

На встрече присутствовали зампред правительства области Дмитрий Тетенькин, замминистра транспорта и строительства области Оксана Александрова, представители амурских саморегулируемых организаций и строительных компаний.

«Имея опыт реализации первой очереди, сейчас мы понимаем, что лучше готовиться заранее, планируя и понимая, кто работы будет выполнять. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы максимально использовать потенциал Амурской области, – отметил Игорь Комаров. – Работать не в пожарном режиме, а заранее спланировать участие организаций области в этих работах».

Александр Козлов отметил необходимость определения четкой схемы прохождения финансирования, а также применения особых условий и гарантий при привлечении амурских предприятий строительного комплекса к реализации мероприятий.

Также губернатор предложил, помимо сферы строительства, рассмотреть участие амурских компаний и в других направлениях: обслуживании, организации питания и тому подобное. Глава региона рассказал, что опыт у области есть. «Мы работаем с компаниями "СИБУР" и "Газпром", которые сегодня разворачивают не менее грандиозную и значимую стройку на территории области. В течение 2016 года мы составили реестр добросовестных организаций по отраслевому принципу. Кроме этого, при возведении второй очереди предлагаю использовать наши инертные материалы. Проектирование должно идти, исходя из особенностей региона», – предложил губернатор.

Глава Приамурья поблагодарил Игоря Комарова за заинтересованность в том, чтобы как можно больше амурских компаний было задействовано в строительстве второй очереди космодрома, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Но главные вопросы – это своевременная оплата выполненных работ и выплата зарплаты. Наши люди должны получать её вовремя», – подчеркнул Александр Козлов.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Да, уже поработали... половина из тех кто работал на восточном, банкроты, из за того, что им не оплатили выполненные работы, другая половина в долгах, все по той же причине, не оплата выполненного объема работ.. а на некоторых завели еще уголовные дела, за не выплату з/п.. а платить не от куда, потому, что подрядчики кинули.. и не платят..

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Работать с Москвичами?

    Это не работа - это Ад, Трэш и Содомия. Кроме себя любимых они вообще никого вокруг не признаютъ.

    нуихнафиг.

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Мужики, вот вы вроде мужики, а ноете как бабы. Вас туда никто не гонит работать, не хотите - не надо. Я думаю в области будет много желающих поработать там, тем более, что .. "Александр Козлов отметил необходимость определения четкой схемы прохождения финансирования, а также применения особых условий и гарантий при привлечении амурских предприятий строительного комплекса к реализации мероприятий."

  • комментатор

    комментатор
    1 час назад

    Неужели еще есть желающие участвовать???

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    не депутатМужики, вот вы вроде мужики, а ноете как бабы. Вас туда никто не гонит работать, не хотите - не надо. Я думаю в области будет много желающих поработать там, тем более, что .. "Александр Козлов отметил необходимость определения четкой схемы прохождения финансирования, а также применения особых условий и гарантий при привлечении амурских предприятий строительного комплекса к реализации мероприятий."


    Кто такой Козлов??? На первом этапе и Путин и Рогозин, обещали, что все долги выплатят, что это стройка века и тд.. а в итоге 50% подрядчиков кинули... а козлов прям поручился... ага...

  • не депутат

    не депутат
    57 минут назад

    Путин и Рогозин в Москве, а Козлоа на месте, поэтому ему легче контролировать всю ситуацию

  • Vlad2

    Vlad2
    47 минут назад

    не депутат

    Путин и Рогозин в Москве, а Козлоа на месте, поэтому ему легче контролировать всю ситуацию



    если ты не депутат, то чево тут надуваешься многозначительно, или тебя сам Козлоа уполномочил. Уася,ти кто такой вапще?

  • Физим

    Физим
    22 минуты назад

    Очередное отмывание кругленькой суммы намечается... И строительство нового дома за 100 миллионов

  • specc

    specc
    16 минут назад

    не депутат

    Рогозин в Москве



    Чего уже забил летать на наши налоги чуть ли не каждую неделю на космодром с проверками? Так и не выполнил обещанные "зуб даю" и "головы по отрываю".

  • Хмык

    Хмык
    13 минут назад

    не депутат

    Путин и Рогозин в Москве, а Козлоа на месте, поэтому ему легче контролировать всю ситуацию



    Это ты про невыплату зарплаты на Восточном???



    Не, на таких стройках работать можно. Но при условии 100% предоплаты.



    Кстати, ко мне тоже обращались как-то. Но, как про предоплату сказал - как ветром сдуло.



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