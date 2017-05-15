В Кузбассе мужчина выпал из кабинки работающего аттракциона

Фото: news.vse42.ru

Житель Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) упал с высоты на землю, катаясь в местном парке на недавно установленном аттракционе «Бумеранг». Инцидент произошёл в понедельник, 10 июля, сообщает VSE42.Ru.

По словам очевидцев, когда корпус перевернулся, открылась кабина, и мужчина выпал с высоты в несколько метров. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

«Видел сам, больше на него не пойду. Они перевернулись, кабинка открылась, и мужчина на высоте выпал», – рассказал местный житель.

Горожанка сообщила, что это второй подобный случай на аттракционе. «Только девушка не выпала, а ногу прорезала», – уточнила она, добавив, что злополучный аттракцион «сам по себе часто зависает».

Как сообщало Амур.инфо, в мае этого года в киргизском Оше работающий аттракцион «цепочная карусель» обрушился вместе с посетителями. В результате аварии шесть человек получили травмы.

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Алексей Воскобойников