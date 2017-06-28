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12июля
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сегодня, 13:16 1

В Забайкалье эвакуировали 17 туристов, прибывших из Тынды

В Каларском районе Забайкалья спасатели эвакуировали туристическую группу из Тынды в составе 17 человек. Люди оказались в районе подтопления на реке Средний Сакукан, им угрожала опасность.

Эвакуация происходила во вторник, 11 июля, около 12 часов по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас», в туристической группе, кроме взрослых, были 8 детей. Группу оповестили об опасности и указали место, куда туристы должны были прибыть для эвакуации.

«Поисково-спасательная группа обнаружила группу туристов у переправы, через которую в результате стихийного бедствия не было возможности переправиться. При помощи специализированного инструмента и моторной лодки спасатели ГУ "Забайкалпожспас" эвакуировали 17 человек, из которых 8 детей, и направили на вездеходе в поселок Новая Чара Каларского района», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью туристов из Тынды ничто не угрожает.

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#наводнение #происшествия #туризм

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