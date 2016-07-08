«Встречи на Ульме» собрали амурских бардов в седьмой раз

9 июля в Мазановском районе завершился VII областной фестиваль гитарной песни «Встречи на Ульме–2017». Свои выступления на суд жюри представили 10 участников фестиваля. Около 350 человек, взрослых и детей, присутствовали в качестве зрителей. Местом проведения фестиваля традиционно стала охотничье-туристическая база в селе Ульма Мазановского района.

На открытой площадке звучали песни в исполнении солистов и трио из Благовещенска, Свободного, Благовещенского, Бурейского, Серышевского и Мазановского районов. Особенностью «Встреч на Ульме–2017» стало исполнение музыкальных произведений на тему экологии.

«У нас было две номинации: исполнитель и автор-исполнитель. Большинство участников было представлено во второй номинации. Поэтому в основном исполняли авторские песни, много песен было посвящено Ульме. Одна женщина пела о городе Свободном», – рассказала Татьяна Закоморная, ведущий методист отдела народного творчества АОДНТ.

Открытие фестиваля состоялось 7 июля. В этот же день прошёл конкурс исполнителей гитарной песни и вечер отдыха «Звон гитары у костра». На следующий день для всех желающих организовали спортивную рыбалку. По итогам конкурсного отбора прошёл гала-концерт, участников фестиваля наградили дипломами.

В день отъезда желающим предложили поучаствовать в двухдневном сплаве по реке Ульме.

Фестиваль проводится седьмой год. За эти годы он объединил более 2 тысяч зрителей и 334 участников из разных уголков Амурской области.

Учредитель областного фестиваля гитарной песни – министерство культуры и архивного дела области, организатор – Амурский областной дом народного творчества при участии администрации Мазановского района.

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Нино Кохреидзе