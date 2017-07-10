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сегодня, 14:05 0

До плюс 30, местами дожди: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля

До плюс 30, местами дожди: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля
Фото: Ps-podarki.ru

13 июля, в четверг, в Амурской области облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные, и ливни с грозами. Ночью местами туман. Скорость юго-западного ветра ночью составит 2-7, днем – 3-8 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр

Температура ночью опустится до +16...+21, днем поднимется до +26...+31 градуса.

В Благовещенске ночью без осадков. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть с юго-запада, ночью – со скоростью 6-11, днем – 3-8 метров в секунду, с усилением до 13-18 метров в секунду. Ночью на улице будет +17...+19, днем – +26...+28 градусов.

14 июля в Благовещенске установится такая же погода.

12 июля температура воды в Амуре составляет 25, в Зее – 24 градуса.

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#погода

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