В Райчихинске до сих пор ликвидируют последствия, нанесенные стихией

Последствия сильного шквалистого ветра, который прошел по Райчихинску 10 июля, продолжают ликвидировать пожарные и городские службы. С 8 утра в населенном пункте работают бригады, в состав которых входят огнеборцы пожарных частей Райчихинска и Новобурейский. Людям помогает техника: погрузчики, КамАЗы, самосвалы.

До обеда очистку планируют закончить на улицах Милицейской, Пионерской и Пономаренко. После обеда пожарные начнут расчищать улицу Школьную, а также городской парк – там повалило несколько деревьев, но детская площадка не пострадала.

После происшествия некоторые жители частных домов выразили желание забрать распиленные части карагача и тополей на растопку. В настоящее время глава города решает вопрос с их доставкой по нескольким адресам.

10 июля во время непогоды в Райчихинске на шести улицах города, на главной площади и в горпарке были повалены деревья, повреждены два автомобиля и оборваны электропровода, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Нино Кохреидзе