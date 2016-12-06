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сегодня, 12:05 8

На предприятия Приамурья поставляли уголь ненадлежащего качества

На предприятия Приамурья поставляли уголь ненадлежащего качества
Фото: reporter.dn.ua

В погоне за объемами амурские котельные закупали низкокачественный уголь. В результате в Приамурье по итогам отопительного периода 2016-2017 года зафиксирован перерасход угля. Он составил 5,6 % от плана.

Как рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев на совещании о подготовке к будущему отопительному сезону, наибольший перерасход топлива зафиксирован на предприятиях Бурейского, Ивановского, Магдагачинского районов и города Райчихинска, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Ввиду поставок на предприятия угля ненадлежащего качества, добываемого организациями, не имеющими прав на добычу природных ресурсов, ситуация складывается непростая. В погоне за объемами теплоснабжающие предприятия не смотрят на качество топлива, ввиду чего и происходит пережог угля», – сказал Сергей Гордеев.

Глава региона Александр Козлов поручил направить материалы проверки о случаях пережога топлива в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

На совещании также говорили о подготовке области к предстоящему отопительному сезону. По словам Сергея Гордеева, планируется произвести ремонт 262 котлов, заменить 124 котла, 26,9 километра тепловых, 21,4 километра водопроводных, 3,5 километра канализационных и 7,1 километра электрических сетей.

Готовность коммунальной инфраструктуры области к предстоящему отопительному периоду по состоянию на 6 июля составила 33,1 %. Среди отстающих: Мазановский район, здесь общая готовность составляет 16,1 %, в Михайловском – 9,7 %, в Октябрьском – 11,2 %. Проблемными предприятиями на сегодняшний день являются ОАО «Облкоммунсервис» и ООО «Бурея-Восток», рассказал министр ЖКХ.

Замена оборудования требуется на станции второго подъёма системы водоснабжения в селе Поярково; замена котла – на временной котельной села Чигири, а в поселке Архара – восстановление перехода через железнодорожные пути магистрали тепло-, водоснабжения. По предварительным подсчетам, на все это потребуется 10 миллионов рублей.

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#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Совет

    Совет
    3 часа назад

    Вот эти руководители наживаются на людях, а люди потом винят власть

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    А руководители кем поставлены?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    А в этом году уголь высокого качества в Райчихинске закупать будут?

  • Совет

    Совет
    2 часа назад

    Питерский, ген.директорами. А те, в свою очередь, своё начала берут среди коммерсантов в Москве. Как это например получилось в ОблКомунСервисом

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Совет

    Питерский, ген.директорами. А те, в свою очередь, своё начала берут среди коммерсантов в Москве. Как это например получилось в ОблКомунСервисом



    А кто допускает на предприятия АО рулить москвичей?

  • Питерский

    Питерский
    48 минут назад

    Совет

    Питерский, ген.директорами. А те, в свою очередь, своё начала берут среди коммерсантов в Москве. Как это например получилось в ОблКомунСервисом



    А гендиректоры в Москве являются ставленниками той большой ОПГ которой руководит лысый царь.Ну и кто же виноват в плохом угле???

    Кто покупает за копейку а продаёт за рубль "своему народу"???

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    32 минуты назад

    "угля ненадлежащего качества, добываемого организациями, не имеющими прав на добычу природных ресурсов"

    Вот с этого и надо начинать, кому эти организации принадлежат, кто даёт команду покупать уголь именно у них, и кто командует направлять все деньги ЖКХ на этот сомнительный уголь"

  • specc

    specc
    12 минут назад

    прошедшую зиму в благовещенске топили очень плохо и очень напоминало тот год, когда завозили местный уголь со снегом, который плохо горит и имеет низкий КПД.

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