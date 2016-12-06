На предприятия Приамурья поставляли уголь ненадлежащего качества

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В погоне за объемами амурские котельные закупали низкокачественный уголь. В результате в Приамурье по итогам отопительного периода 2016-2017 года зафиксирован перерасход угля. Он составил 5,6 % от плана.

Как рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев на совещании о подготовке к будущему отопительному сезону, наибольший перерасход топлива зафиксирован на предприятиях Бурейского, Ивановского, Магдагачинского районов и города Райчихинска, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Ввиду поставок на предприятия угля ненадлежащего качества, добываемого организациями, не имеющими прав на добычу природных ресурсов, ситуация складывается непростая. В погоне за объемами теплоснабжающие предприятия не смотрят на качество топлива, ввиду чего и происходит пережог угля», – сказал Сергей Гордеев.

Глава региона Александр Козлов поручил направить материалы проверки о случаях пережога топлива в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

На совещании также говорили о подготовке области к предстоящему отопительному сезону. По словам Сергея Гордеева, планируется произвести ремонт 262 котлов, заменить 124 котла, 26,9 километра тепловых, 21,4 километра водопроводных, 3,5 километра канализационных и 7,1 километра электрических сетей.

Готовность коммунальной инфраструктуры области к предстоящему отопительному периоду по состоянию на 6 июля составила 33,1 %. Среди отстающих: Мазановский район, здесь общая готовность составляет 16,1 %, в Михайловском – 9,7 %, в Октябрьском – 11,2 %. Проблемными предприятиями на сегодняшний день являются ОАО «Облкоммунсервис» и ООО «Бурея-Восток», рассказал министр ЖКХ.

Замена оборудования требуется на станции второго подъёма системы водоснабжения в селе Поярково; замена котла – на временной котельной села Чигири, а в поселке Архара – восстановление перехода через железнодорожные пути магистрали тепло-, водоснабжения. По предварительным подсчетам, на все это потребуется 10 миллионов рублей.

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#ЖКХ

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Галя Ефимова