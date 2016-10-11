Конституционный суд признал право граждан не платить за ошибки кадастровой оценки

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Конституционный суд (КС) отменил практику переоценки кадастровой стоимости недвижимости по искам граждан и организаций исключительно за их счёт. Это значит, что власти будут должны компенсировать гражданам издержки, понесённые в споре с чиновниками в случае признания судом существенного различия между кадастровой и рыночной ценой спорного объекта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

КС удовлетворил жалобы Натальи Слободяник и Россельхозцентра на нормы, позволяющие судам не взыскивать с чиновников судебные издержки в спорах о кадастровой стоимости недвижимости. Проблему создало постановление пленума Верховного суда от 30 июня 2015 года – оно возлагало расходы на заявителя, если госорган с его позицией не спорил. В делах заявителей земельные участки подешевели в судах с 6,6 миллиона рублей до 2,8 миллиона и с 14 миллионов рублей до 7 миллионов. При этом затраты на экспертизы (60 тысяч и 66,5 тысячи рублей соответственно) и другие издержки им не компенсировали: государство «определяет кадастровую стоимость методами массовой оценки», и по мнению ВС, его действия не были незаконными.

По мнению экспертов, отказ в возмещении судебных расходов создаёт финансовый барьер для обращения в суд и оставляет граждан беззащитными перед завышенным налогообложением. КС с этими доводами согласился, признав, что правила распределения судебных расходов в толковании ВС не соответствуют Конституции. Законодателям предписано уточнить правила распределения судебных расходов по таким делам, а судам – до этого применять их с учётом позиции КС, в том числе пересмотреть дела заявителей.

Конституционный суд подчеркнул, что кадастровая оценка проводится в целях налогообложения, «судебный контроль служит средством преодоления возможного произвола» и «правовое регулирование должно быть ориентировано на максимальную защиту имущественных интересов заявляющего обоснованные требования лица». По мнению КС, государство «не вправе, вводя механизм массовой оценки, перекладывать на самого налогоплательщика некомпенсируемое бремя несения расходов, связанных с устранением допущенных при её проведении возможных ошибок».

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Алексей Воскобойников