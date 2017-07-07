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сегодня, 11:43 0

В районе Усть-Ивановки нашли тело утонувшего мужчины

Во вторник, 11 июля, в районе села Усть-Ивановка Благовещенского района в реке Зее было обнаружено тело мужчины. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Известно, что погибший 1988 года рождения. По предварительной информации, речь идет об амурчанине, который спасал на реке 10-летнего мальчика.

Как сообщало Амур.инфо, 9 июля в селе Усть-Ивановка на реке Зее пропал мужчина. По словам очевидцев, он пришел на помощь тонувшему мальчику 10 лет, однако сам ушел под воду, дальнейшая его судьба оставалась неизвестной. Мальчик же спасся.

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#происшествия

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