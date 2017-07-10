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сегодня, 11:24 0

Российский военный советник погиб в Сирии при миномётном обстреле

Российский военный советник погиб в Сирии при миномётном обстреле
Фото: ТВЦ

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии в результате внезапного миномётного обстрела. Это случилось в провинции Хама, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

«В результате внезапного миномётного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник, капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», – уточнили в министерстве, добавив, что капитан Афанасов посмертно представлен командованием к государственной награде.

Сирийские правительственные войска ведут в Сирии борьбу с членами террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) при поддержке ВКС России.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. По официальным данным Минобороны РФ, за это время здесь погибли 32 российских военных.

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#военные #происшествия

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