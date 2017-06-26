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12июля
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сегодня, 11:23 0

Амурчанин разгуливал по Возжаевке с наркотиками, выдавая их за сигареты

Амурчанин разгуливал по Возжаевке с наркотиками, выдавая их за сигареты
Фото: 28.мвд.рф

В Возжаевке Белогорского района задержали 49-летнего амурчанина. У мужчины в пачке из-под сигарет правоохранители обнаружили наркотики.

Мужчина находился возле одного из домов и при виде стражей правопорядка стал заметно нервничать, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. На вопрос правоохранителя, имеется у него что-либо запрещенное, амурчанин тут же признался: «Здесь в кармане пачка "Максима" – сегодня сделал… Там "химка"».

Изъятое вещество оказалось гашишным маслом весом около 1 грамма. Это подтвердило исследование.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

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