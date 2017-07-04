Немецкий школьник раздал прохожим 10 тысяч евро из семейных сбережений

Фото: Deti.mail.ru

В Германии 13-летний школьник из города Бад-Тёльц на юге Баварии очень хотел прославиться. Для этого он выбрал необычный способ – мальчик раздал семейные накопления прохожим. Об этом сообщает Deti.mail.ru со ссылкой на германское интернет-издание sueddeutsche.de.

Подросток тайком взял деньги дома родительские накопления и принялся щедро раздавать их незнакомым людям на улице. Бдительные граждане, получившие крупные купюры, заподозрили неладное и обратились в полицию.

Правоохранители разыскали автора «аттракциона невиданной щедрости» и успели остановить его до того, как он успел раздать всю имевшуюся наличность. Мальчик сразу же признался, что взял деньги дома. Что интересно, родители подростка на удивление спокойно восприняли новость о случившемся.

Некоторые сознательные прохожие отдали подаренные купюры в местный полицейский участок. В общей сложности семье удалось вернуть 4,5 тысячи евро. Около 6 тысяч евро полиции ещё предстоит найти.

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#дети #финансы

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Алексей Воскобойников