Водитель, под колеса машины которого чуть не попал мотоциклист в Благовещенске, найден

Полиция установила личность водителя, по вине которого в Благовещенске под колесами автомобиля едва не оказался мотоциклист. Инцидент произошел на перекрестке улиц Мухина и Зейской неделю назад.

Как сообщало Амур.инфо, в тот день на перекрестке автомобиль Toyota Premio выполнял поворот налево и не пропустил ехавшего прямо мотоциклиста. В результате последний потерял управление и проехался по дороге на экипировке, но сразу сумел подняться на ноги. Toyota Premio скрылась с места происшествия.

Водителем машины оказалась женщина 1978 года рождения. Она была привлечена к административной ответственности, сообщил ИА «Амур.инфо» инспектор ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Алексей Богданов. Госавтоинспекция выражает благодарность неравнодушным горожанам, которые помогли в розыске автомобиля.

Кроме того, в социальных сетях появилась фотография машины, которой, предположительно, управляла женщина.

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Александр Авдеев