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сегодня, 10:46 8

Водитель, под колеса машины которого чуть не попал мотоциклист в Благовещенске, найден

Водитель, под колеса машины которого чуть не попал мотоциклист в Благовещенске, найден

Полиция установила личность водителя, по вине которого в Благовещенске под колесами автомобиля едва не оказался мотоциклист. Инцидент произошел на перекрестке улиц Мухина и Зейской неделю назад.

Как сообщало Амур.инфо, в тот день на перекрестке автомобиль Toyota Premio выполнял поворот налево и не пропустил ехавшего прямо мотоциклиста. В результате последний потерял управление и проехался по дороге на экипировке, но сразу сумел подняться на ноги. Toyota Premio скрылась с места происшествия.

Водителем машины оказалась женщина 1978 года рождения. Она была привлечена к административной ответственности, сообщил ИА «Амур.инфо» инспектор ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Алексей Богданов. Госавтоинспекция выражает благодарность неравнодушным горожанам, которые помогли в розыске автомобиля.

Кроме того, в социальных сетях появилась фотография машины, которой, предположительно, управляла женщина.

Просмотров всего: 651

#ДТП #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    51 минута назад

    Овца. Вот прям стыдно за таких женщин. Ну с каждым может случиться, но уезжать, бросать человека?! Не понимаю...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    49 минут назад

    Понять и простить.

  • Shift

    Shift
    48 минут назад

    Алгебра

    Овца. Вот прям стыдно за таких женщин. Ну с каждым может случиться, но уезжать, бросать человека?! Не понимаю...



    растерялась просто наверное...

    подумала - контакта же не было, он поднялся на ноги, ходит....можно сваливать..

  • Пан Западлоевский

    Пан Западлоевский
    44 минуты назад

    Из-за мотоциклиста наказывают женщину-ужасно.

  • Shift

    Shift
    42 минуты назад

    Пан Западлоевский

    Из-за мотоциклиста наказывают женщину-ужасно.



    чозабред..

    ее наказывают за нарушение пдд..

  • Пан Западлоевский

    Пан Западлоевский
    38 минут назад

    Тут наградить бы следовало, но до награды не хватило пару секунд.

  • Kats

    Kats
    28 минут назад

    А почему не написали какое административное наказание к ней применили? Нарушений несколько, и если мне не изменяет память, за оставление места ДТП ее должны лишить ВУ!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    26 минут назад

    Согласен с товарищем Кацом!Однозначно - оставление места ДТП! Лишить Овцу права управления ТС!

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