Ранняя диагностика онкологических заболеваний может спасти амурчанам жизнь

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Успех в лечении онкологических заболеваний зависит от стадии, на которых это заболевание было выявлено. Онкологию, которую обнаружили на ранних стадиях, можно вылечить полностью. Что такое ранняя диагностика и кому нужно обследоваться чаще, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Амурского онкодиспансера Елена Филиппова.

– Что такое ранняя диагностика?

– Ранняя диагностика – это комплекс мероприятий, направленных на выявление злокачественных опухолей на первой, второй стадии, когда еще заболевание себя не проявляет. Выявление онкологических заболеваний на этих стадиях позволяет пролечить пациента радикально и сохранить ему жизнь на долгие годы. Государством разработаны мероприятия, позволяющие выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. К ним относятся: профилактические осмотры, диспансеризация, прохождение ежегодно смотрового кабинета.

– Что входит в этот скрининг?

– К скрининговым обследованиям относятся флюорография, маммография обеих молочных желез у женщин, исследование кала на скрытую кровь, цитологическое исследование мазка шейки матки. И уже в зависимости от результатов проведенных скрининговых обследований пациента направляют углубленное обследование.

– Кровь на онкомаркеры можно сдать в рамках диспансеризации?

– Кровь на онкомаркеры сдаётся на втором этапе, в соответствии с показаниями скрининга и проведенного анкетирования. В рамках диспансеризации проводится обследование на онкомаркер рака предстательной железы. Например, если мужчина предъявляет жалобы на частое, затруднённое мочеиспускание, то уролог направляет пациента на обследование, которое включает в себя и онкомаркер на рак предстательной железы.

– Онкомаркеры выявляют в крови все виды рака?

– Почти все. Можно заподозрить с помощью онкомаркеров рак яичников, рак предстательной железы, рак молочной железы, рак органов желудочно-кишечного тракта, рак яичек. Но надо помнить, что анализ крови на онкомаркеры не даёт 100 % подтверждения у пациента онкологического заболевания. Это лишь вспомогательный метод диагностики онкологических заболеваний и применяется по показаниям в совокупности с другими, более точными методами. Есть много разных причин для повышения показателя онкомаркеров, и это не всегда наличие злокачественной опухоли.

– Наоборот бывает: рак есть, а онкомаркер этого не показывает?

– Есть опухоли, при которых значение онкомаркеров остаётся не повышенным.

– Как часто население должно проходить диспансеризацию?

– Диспансеризация проводится с 21 года каждые три года. Но ежегодно гражданин должен проходить осмотр в смотровом кабинете при поликлинике по месту жительства.

– Фактически насколько население охвачено этой диспансеризацией?

– К сожалению, люди часто пренебрегают предложением от медиков прийти на осмотр. У пациентов нет личной мотивации на прохождение диспансерного обследования. В некоторых странах, например в Китае, если женщина вовремя не прошла обследование у гинеколога, то ребёнка не принимают в детский сад, и так далее. В Европе и Америке если пациент вовремя не прошел диспансеризацию, то медицинская страховка становится платной.

– У нас таких методов принуждения людей к прохождению скринингов нет?

– Нет, у нас в стране нет.

– Как люди получают приглашение на диспансеризацию?

– Поликлиники формируют списки прикрепленного населения и направляют их в страховые компании, которые, в свою очередь, оповещают пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению в текущем году о необходимости явиться на диспансеризацию через телефонную рассылку. Также участковые терапевты приглашают население. Если ваш возраст старше 21 года и цифра возраста кратна трём – вам пора на диспансеризацию. В зависимости от возраста, объем обследования, включенный в диспансеризацию, разный. Для получения более полной информации можно обратиться в поликлинику по месту жительства в кабинет профилактики или ознакомиться на сайте медицинской организации, к которой пациент прикреплен.

– Ждут ли нас изменения по порядку диспансеризации?

– В 2018 году будет принят новый приказ по диспансеризации населения, там будет несколько изменен перечень видов обследования, изменена кратность обследования для определенных возрастных групп населения. Например, в тех возрастных группах, где регистрируется самая высокая заболеваемость раком молочных желез, кратность маммографии молочных желез будет увеличена.

– В отдалённых районах Приамурья у людей есть возможность пройти диспансеризацию со всеми обследованиями по месту жительства или надо ехать куда-то в город?

– Большинство медицинских организаций в районах оснащены необходимым оборудованием для проведения обследований, включенных в перечень диспансеризации и профилактических осмотров.

– Методы онкодиагностики и уровень их проведения в Приамурье позволяют своевременно поставить диагноз?

– У нас есть всё необходимое для постановки диагноза онкологического заболевания. Но само онкологическое заболевание не выставляется только по одному методу обследования. Для правильной постановки диагноза необходимо провести целый ряд исследований, уточнить распространенность онкологического процесса, выяснить принадлежность опухолевых клеток. На это порой уходит достаточно времени. Ведь необходимо обследовать весь организм человека, чтобы не пропустить вторичные изменения в других органах и системах. От этого будет зависеть правильность проводимого лечения. Даже в ведущих федеральных клиниках России не ставится онкологический диагноз за один день.

– Какую рекомендацию вы можете дать всем по поводу обследований – проходить как можно чаще всевозможные анализы, платные и бесплатные, либо же спокойно относиться к своему здоровью?

– К здоровью всегда нужно относиться бережно, оно у нас одно, другого не будет. К лидирующим факторам, ведущим к развитию онкологических заболеваний относятся: курение – 32 % и неправильное питание – 35 %. Далее по степени убывания значимости следуют вирусные инфекции – до 10 %, сексуальные факторы – до 7 %, малоподвижный образ жизни – до 5 %, профессиональные канцерогены – до 4 %, пагубное влияние алкоголя – до 3 %, загрязнение окружающей среды – до 2 %, отягощенная наследственность – до 2 %, ультрафиолет, стрессовые ситуации.

В России недостаточно внимания уделяется профилактике рака. В то же время многочисленными исследованиями показано, что около половины всех случаев смерти от злокачественных заболеваний (57 % смертей у мужчин и 30 % смертей у женщин) можно избежать только за счет изменения образа жизни. Поэтому, конечно, нужно отказаться от курения, правильно питаться, включить в свой рацион как минимум 400 граммов овощей и фруктов в день, исключить жирные продукты. Взять за правило в течение дня минимум час заниматься ходьбой.

Те, у кого в семейном анамнезе есть случаи заболевания раком, должны обследоваться чаще. У них должна быть настороженность в плане возникновения онкологического заболевания. Диспансеризация населения, формирование групп повышенного онкологического риска и углубленное обследование позволяют повысить выявляемость предраковых и злокачественных новообразований на ранних стадиях, особенно для визуальных форм рака.

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#жизнь #здоровье

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Анастасия Болотина