В Приамурье стали меньше строить жилья

Фото: krasdom.ru

В Приамурье снизились объемы строительства жилья. За первые 6 месяцев 2017 года в области построили 736 квартир. Это на 15,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит данные Амурстат.

Общая площадь жилья за первые 6 месяцев этого года составила 43,3 тысячи «квадратов». Это 84,6 % к уровню января-июня 2016 года.

Если объемы строительства жилья в общем снижаются, то доля частного строительства, напротив, растет. За полгода 2017-го это 27,3 % от общего объема. Год назад цифра составляла 22,7 %.

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#строительство

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Галя Ефимова