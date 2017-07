Клип памяти звезды «Форсажа» набрал около 3 миллиардов просмотров, обогнав Gangnam Style

Фото: youtube.com

Клип американских исполнителей Уиз Халифа и Чарли Пута на композицию «Снова увижу тебя» всего за два года набрал почти 2,9 миллиарда просмотров и 15,4 миллиона лайков на YouTube, обогнав знаменитый Gangnam Style южнокорейского певца Psy. Об этом сообщает РИА Новости.

Композиция See you again была записана для саундтрека фильма «Форсаж 7» как дань памяти погибшему актёру франшизы Полу Уокеру (он погиб в автомобильной аварии, не успев сняться в седьмой части картины).

По данным журнала Billboard, песня лидировала в сотне лучших композиций в течение 12 недель. Режиссёром видеоклипа выступил Марк Класфелд, ролик был залит на YouTube 6 апреля 2015 года.

Клип Psy Gangnam Style появился на YouTube 15 июля 2012 года и за пять лет набрал 2,895 миллиарда просмотров. В том же году году клип получил награду в категории «Лучшее видео» премии MTV Europe Music Awards. Также видео попало в Книгу рекордов Гиннеса как набравшее самое большое количество лайков (12,9 миллиона) за всю историю YouTube.

Американский актёр Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года. Он и его друг Роджер Родас посетили мероприятие благотворительного фонда Reach Out Worldwide по сбору средств в поддержку жертв тайфуна Хайян, разразившегося накануне в Филиппинах. Вскоре после этого приятели уехали на Porsche Carrera GT, принадлежавшем Родасу. По дороге водитель не справился с управлением, машина врезалась в фонарный столб и стоящее рядом дерево в Валенции, Санта-Кларита, Калифорния, и сразу загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте аварии.

Алексей Воскобойников