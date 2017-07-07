В Благовещенске ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала женщина

Фото: news.belora.info

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев столкновения в Благовещенске Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Solaris. Авария произошла 3 июля. Пострадала женщина.

ДТП произошло 3 июля в 07:59 на регулируемом перекрестке улиц Институтской и Дьяченко. В результате происшествия пострадала женщина – участница ДТП.

Для установления всех обстоятельств происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей произошедшего ДТП. Также правоохранители просят предоставить запись с видеорегистраторов.

Любую информацию об указанном происшествии можно сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-909-818-50-74, 8-924-349-27-77 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#происшествия

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Галя Ефимова