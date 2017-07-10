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сегодня, 10:02 5

В Приамурье погиб военнослужащий

В Приамурье погиб военнослужащий
Фото: ntv.ru

В Амурской области под Свободным погиб военнослужащий одной из воинских частей. Трагедия случилась во вторник, 11 июля. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Восточного военного округа, причиной стало нарушение техники безопасности.

По факту гибели солдата командованием ВВО совместно с представителями военно-следственных органов была начата проверка.

По неофициальной информации, группа военнослужащих работала возле электрощитовой в дождь. Один погиб, еще трое солдат получили травмы. Причиной стало поражение током.

Просмотров всего: 1889

#военные #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • tt12blg

    tt12blg
    1 час назад

    Это армия, сынок! Здесь очень много дураков.

  • ETOYA

    ETOYA
    48 минут назад

    Кто послал их в дождь работать возле щитовой?!

  • Алекsей

    Алекsей
    47 минут назад

    Вот так, сомневаюсь что солдаты по своему желанию работали в дождь там, скорее всего они исполняли чей-то дурацкий приказ. Посадить бы лет на десять отдавшего приказ.

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    ETOYA

    Кто послал их в дождь работать возле щитовой?!



    Угадаете сами с трёх раз?



    Хотя, как вариант, послали их до дождя...



  • Victrix

    Victrix
    5 минут назад

    Oldlord

    ETOYA

    Кто послал их в дождь работать возле щитовой?!



    Угадаете сами с трёх раз?

    Хотя, как вариант, послали их до дождя...



    Как вариант, никто их туда не посылал.

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