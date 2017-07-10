В Приамурье погиб военнослужащий

Фото: ntv.ru

В Амурской области под Свободным погиб военнослужащий одной из воинских частей. Трагедия случилась во вторник, 11 июля. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Восточного военного округа, причиной стало нарушение техники безопасности.

По факту гибели солдата командованием ВВО совместно с представителями военно-следственных органов была начата проверка.

По неофициальной информации, группа военнослужащих работала возле электрощитовой в дождь. Один погиб, еще трое солдат получили травмы. Причиной стало поражение током.

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Александр Авдеев