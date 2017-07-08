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В Благовещенске мопедиста госпитализировали после столкновения с микроавтобусом

В Благовещенске мопедиста госпитализировали после столкновения с микроавтобусом
Фото: ИА «Сканер»

Утром в среду, 12 июля, в Благовещенске столкнулись мопед и микроавтобус. В результате водитель двухколесника получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщает ИА «Сканер», ДТП произошло на перекрестке улиц 50-летия Октября и Конной. Мопедист ехал по улице 50-летия Октября со стороны центра города. Микроавтобус Toyota Lite Ace Noah также следовал по этой улице – со стороны железнодорожного вокзала. Toyota при повороте налево на улицу Конную не пропустила мопедиста, произошло столкновение.

С места аварии водителя двухколесника увезли в Амурскую областную клиническую больницу. Среди травм, полученных им, – перелом шейки правого плеча. Известно, что пострадавший 1975 года рождения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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