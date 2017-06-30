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сегодня, 09:45 5

Правительство даст скидку в 10 % на покупку авто в кредит

Правительство даст скидку в 10 % на покупку авто в кредит
Фото: avtocredit.tv

Правительство РФ внесло изменения в программу льготного автокредитования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт кабмина. Отныне тем, кто приобретает автомобиль впервые или имеет двух или более несовершеннолетних детей, будет предоставляться скидка в размере 10 % от стоимости машины.

Авторы инициативы рассчитывают, что с такой серьёзной скидкой будет продано как минимум 55 тысяч автомобилей в кредит по льготной ставке. Минпромторг получит на эти цели 3,75 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

Программа льготного автокредитования предусматривает субсидирование банкам ставки по кредиту, в результате заёмщики приобретают автомобили в кредит в среднем под 8-10 %. Автокредиты с субсидированными ставками в рамках госпрограммы выдают, в том числе, «ВТБ 24», «Русфинанс банк», «Уралсиб», «Юникредит банк», «Сетелем банк».

Весной этого года глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении программы льготного автокредитования на 2017 год. Также была увеличена предельная стоимость автомобилей, на которые распространяется программа: на 300 тысяч рублей (до 1,45 миллиона рублей). Как отмечалось в справке, это «позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств».

Размер финансирования программы составляет 10 миллиардов рублей.

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#торговля #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    Неплохо! Жалко я уже не подхожу под эту скидку)

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Ишь ты. Итить его... Это же сколько бабулек сейчас автомобилей понапокупают? Жуть....

  • Петрович Я

    Петрович Я
    1 час назад

    Victrix, тебе жалко что ли?)

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Петрович Я

    Victrix, тебе жалко что ли?)



    Нет. Просто с госдепов обалдеваю.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Скидочка наверно только на ведра российского производства будет....

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