За уклонение от службы в армии амурчанин заплатит 10 тысяч рублей

Фото: smartnews.ru

В Приамурье осужден 22-летний житель города Зеи. За уклонение от службы в армии молодой человек заплатит штраф 10 тысяч рублей.

20марта 2017 года амурчанин получил повестку о призыве на военную службу. Однако в комиссариат молодой человек в назначенное время не явился. При этом никаких уважительных причин для этого не было, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В результате призывник предстал перед судом, который признал его виновным по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Теперь амурчанин заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Просмотров всего: 367

#военные #происшествия

распечатать

Галя Ефимова