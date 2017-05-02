За уклонение от службы в армии амурчанин заплатит 10 тысяч рублей
В Приамурье осужден 22-летний житель города Зеи. За уклонение от службы в армии молодой человек заплатит штраф 10 тысяч рублей.
20марта 2017 года амурчанин получил повестку о призыве на военную службу. Однако в комиссариат молодой человек в назначенное время не явился. При этом никаких уважительных причин для этого не было, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
В результате призывник предстал перед судом, который признал его виновным по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».
Теперь амурчанин заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.
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