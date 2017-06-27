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На Амур.инфо можно спросить о нарушениях антимонопольного законодательства

На Амур.инфо можно спросить о нарушениях антимонопольного законодательства

На Амур.инфо проходит онлайн-конференция по теме «Нарушения антимонопольного законодательства». Читатели смогут задать интересующие их вопросы исполняющей обязанности руководителя управления федеральной антимонопольной службы России по Амурской области Наталье Горячевой.

Наталья Васильевна расскажет об антимонопольном регулировании, контроле в сфере госзакупок, в сфере рекламы и о недобросовестной конкуренции.

Амурское управление федеральной антимонопольной службы России подводит итоги работы за первое полугодие 2017 года. На вопросы читателей Амур.инфо ответит Наталья Горячева, врио руководителя управления. Вопросы о нарушениях антимонопольного законодательства можно задавать здесь.

Вопросы принимаются до 14 часов 18 июля 2017 года. Ответы на них будут публиковаться с 19 по 25 июля.

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#закон

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    42 минуты назад

    Почему все верха имеют земельные участки на огромные суммы денег? Которые постоянно продаются и покупается больше новых участков. Не просто участков, а востребованных. Их мечтают купить за бешанные деньги! Коррупция в наглую.

  • Б-29

    Б-29
    33 минуты назад

    artur-cyrybko

    Почему все верха имеют земельные участки на огромные суммы денег? Которые постоянно продаются и покупается больше новых участков. Не просто участков, а востребованных. Их мечтают купить за бешанные деньги! Коррупция в наглую.

    Вы предлагаете ФАС контролировать коррупцию в наглую? Может руководителю ФАС лучше задать актуальный вопрос, а с коррупцией, тем более в наглую, пусть борются полицаи и прокурорские.

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