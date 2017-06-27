На Амур.инфо можно спросить о нарушениях антимонопольного законодательства

На Амур.инфо проходит онлайн-конференция по теме «Нарушения антимонопольного законодательства». Читатели смогут задать интересующие их вопросы исполняющей обязанности руководителя управления федеральной антимонопольной службы России по Амурской области Наталье Горячевой.

Наталья Васильевна расскажет об антимонопольном регулировании, контроле в сфере госзакупок, в сфере рекламы и о недобросовестной конкуренции.

Амурское управление федеральной антимонопольной службы России подводит итоги работы за первое полугодие 2017 года. На вопросы читателей Амур.инфо ответит Наталья Горячева, врио руководителя управления. Вопросы о нарушениях антимонопольного законодательства можно задавать здесь.

Вопросы принимаются до 14 часов 18 июля 2017 года. Ответы на них будут публиковаться с 19 по 25 июля.

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#закон

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Анастасия Болотина