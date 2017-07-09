Жарко, возможны грозы: прогноз погоды в Амурской области на 12 июля

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В среду, 12 июля, в Амурской области переменно облачно, местами пройдут дожди, ливни с грозами. Юго-западный ветер разовьет силу 2-7, при грозе – с порывами до 12-17 метров в секунду. Уличные термометры покажут +22...+27 градусов.

В Благовещенске во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер дует с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит +25...+27 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра

Температура воды в Амуре составляет 27, в Зее – 25 градусов.

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Нина Гвоздкова