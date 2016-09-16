Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:37 0

В храме Ксении Петербургской в микрорайоне начали монтировать лестницу

В храме Ксении Петербургской в микрорайоне начали монтировать лестницу
Фото: Благовещенская епархия

В микрорайоне Благовещенска не прекращаются работы по возведению храма Ксении Петербургской. Полностью оштукатурены две внешние стены, разобраны леса с центрального входа и одной боковой стороны.

Работы ведутся и внутри храма. Рабочие начали возводить лестницу. В шахте, соединяющей подвальное помещение с первым, вторым и третьим этажами, появились металлические балки, которые станут основой лестницы, сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Купол храма сейчас затянут пологом – это сделано для защиты от непогоды.

Просмотров всего: 305

#жизнь #религия #строительство

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Ранняя диагностика онкологических заболеваний может спасти амурчанам жизнь
Экономика

В Приамурье стали меньше строить жилья
Общество 1

Благовещенца пригласили на кастинг в шоу «Голос» на Первом канале
Общество 1

«Вечёрка» Амур.инфо 11 июля: самолёт не летит, риелторы бегут, «Венеция» стоит, всё в шоколаде