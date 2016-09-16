В храме Ксении Петербургской в микрорайоне начали монтировать лестницу
В микрорайоне Благовещенска не прекращаются работы по возведению храма Ксении Петербургской. Полностью оштукатурены две внешние стены, разобраны леса с центрального входа и одной боковой стороны.
Работы ведутся и внутри храма. Рабочие начали возводить лестницу. В шахте, соединяющей подвальное помещение с первым, вторым и третьим этажами, появились металлические балки, которые станут основой лестницы, сообщается на сайте Благовещенской епархии.
Купол храма сейчас затянут пологом – это сделано для защиты от непогоды.
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