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12июля
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сегодня, 09:20 0

Власти Абхазии заплатят 1 миллион рублей за сведения об убийстве российского туриста

Власти Абхазии заплатят 1 миллион рублей за сведения об убийстве российского туриста
Фото: mos.news

ЧП в Абхазии: недалеко от села Приморское Гудаутского района двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием и ножом напали на группу российских туристов, в результате чего один из россиян погиб. Это случилось во вторник, 11 июля, сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, нападавшие планировали ограбить туристов. В результате возникшего конфликта Андрею Кабанову 1987 года рождения были нанесены два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки, от которых он вскоре скончался. Преступники также похитили двух женщин – жену Кабанова и её подругу. Позже силовикам республики женщин удалось освободить.

МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 миллион рублей за сведения, которые помогут найти и задержать бандитов.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, следствие возглавил министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия, правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим службы.

На месте трагедии уже побывал президент Абхазии Рауль Хаджимба, отменивший в связи с этим рабочую поездку в Адыгею, намеченную на 12 июля.

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#криминал #происшествия

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