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В Приамурье из железнодорожного контейнера похитили 100 слитков цветного металла

В Приамурье из железнодорожного контейнера похитили 100 слитков цветного металла
Фото: containers.ru

В районе железнодорожной станции Чалганы в Амурской области житель области похитил из железнодорожного контейнера 100 слитков цветного металла – цинка. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчину уже осудили – его приговорили к крупному штрафу.

Инцидент произошел 2 апреля. Слитки похитил 21-летний разливщик топлива одной из коммерческих организаций, проживающий в селе Пионер Магдагачинского района.

В тот день мужчина при помощи ножовки срезал металлическую пломбу с железнодорожного контейнера стоявшего грузового поезда, украв оттуда 100 слитков цинка. Ущерб составил более 329 тысяч рублей. Похищенное амурчанин вывез на тракторе и сдал в пункт приема лома цветного металла, получив за это 39,8 тысячи рублей.

Магдагачинский районный суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Было принято во внимание наличие у амурчанина малолетнего ребенка, а также признание им вины.

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#закон #криминал #происшествия #суды #транспорт

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