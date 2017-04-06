На счета участников программы софинансирования пенсий поступили средства – амурчане могут писать заявления

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На счета участников программы софинансирования пенсий поступили средства государства. Речь идет о тех, кто уплачивал взносы на добровольное пенсионное страхование в 2016 году. Получить выплаты могут граждане, которые уже являются пенсионерами, а также выходящие на пенсию в текущем году.

За получением выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ по месту жительства и подать соответствующее заявление. В МФЦ такое заявление не примут. Самый удобный способ – подать заявление удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не придется.

Размер выплаты будет зависеть от сумм, которые участники программы софинансирования перечислили на свои будущие пенсии. Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножатся государством в два раза. А вот взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

С 2016 года получить удвоенную выплату пенсионеры-участники смогут только один раз в 5 лет. И если средства они получали в 2016 году, то получить следующую выплату можно будет только в 2021 году, если же обратятся за выплатой в текущем году, следующую выплату можно будет получить только в 2022 году.

Не смогут получить пока выплаты те пенсионеры, которые получили средства добровольных накоплений с учетом господдержки в 2016 году. Обратиться за следующей выплатой они смогут только в 2021 году.

Чтобы выяснить, где находятся пенсионные накопления – в Пенсионном фонде или НПФ, – необходимо запросить выписку о состоянии своего индивидуального лицевого счета. Получить ее можно в клиентских службах ПФР, в МФЦ, а также на сайте Пенсионного фонда в Личном кабинете гражданина и на портале Госуслуг.

Напомним, что участие в программе госсофинансирования продолжается в течение 10 лет с момента внесения первого взноса. Порядок увеличения будущей пенсии прост: гражданин самостоятельно через банк или по месту работы может отчислять в Пенсионный фонд от 2 000 до 12 000 в год. Периодичность и суммы взносов он устанавливает сам. Средства попадают на индивидуальный лицевой счёт плательщика, а на следующий год государство добавляет ему столько же. Помимо фактического накопления, денежные средства инвестируются, ещё больше увеличивая суммы на счёте. Получить эти «вложения» можно только после выхода на пенсию.

Также участники Программы софинансирования пенсии имеют право на налоговый вычет. 13 % в зависимости от внесенных сумм государство возвратит обратно.

Действующий в настоящее время мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы – взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме.

В Амурской области более 18 тысяч участников программы государственного софинансирования пенсий имеют право на господдержку. За время действия Программы они перевели на свои будущие пенсии более 474 миллиона рублей.

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#Пенсионный фонд #финансы

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Галя Ефимова