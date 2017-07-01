Лунные миссии с Восточного начнут выполнять к 2030 году

Фото: lenta.ru

Комплекс для ракет сверхтяжелого класса планируют развивать на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил журналистам РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Во вторник, 11 июля, он посетил космодром Восточный, где провел совещание.

«Одна из хороших новостей для космодрома – комплекс сверхтяжёлого класса мы планируем развивать здесь», – сказал Комаров, уточнив, что миссия на Луну напрямую связана с созданием носителя сверхтяжелого класса.

«На последних совещаниях у президента перед нами поставили задачу ускорения создания носителей сверхтяжелого класса, мы сдвигаем, что называется, влево, ускоряем эти работы, и в ближайшие месяцы сделаем доклад на эту тему. Надеюсь, что эти задачи мы будем решать к 2028 году. Возможность лунных миссий у нас сдвинется, и я думаю, что возможность их реализации начнется с 2030 года»,– сказал Комаров.

Также глава «Роскосмоса» отметил, что планируется с 2019 года осуществлять ежегодно по четыре-пять пусков ракет для иностранных клиентов с космодрома Восточный.

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Нино Кохреидзе