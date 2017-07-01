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Лунные миссии с Восточного начнут выполнять к 2030 году

Лунные миссии с Восточного начнут выполнять к 2030 году
Фото: lenta.ru

Комплекс для ракет сверхтяжелого класса планируют развивать на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил журналистам РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Во вторник, 11 июля, он посетил космодром Восточный, где провел совещание.

«Одна из хороших новостей для космодрома – комплекс сверхтяжёлого класса мы планируем развивать здесь», – сказал Комаров, уточнив, что миссия на Луну напрямую связана с созданием носителя сверхтяжелого класса.

«На последних совещаниях у президента перед нами поставили задачу ускорения создания носителей сверхтяжелого класса, мы сдвигаем, что называется, влево, ускоряем эти работы, и в ближайшие месяцы сделаем доклад на эту тему. Надеюсь, что эти задачи мы будем решать к 2028 году. Возможность лунных миссий у нас сдвинется, и я думаю, что возможность их реализации начнется с 2030 года»,– сказал Комаров.

Также глава «Роскосмоса» отметил, что планируется с 2019 года осуществлять ежегодно по четыре-пять пусков ракет для иностранных клиентов с космодрома Восточный.

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#космодром #космос #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Какая Луна? О чём вы говорите? Для начала сделайте нормальную жизнь в этой стране, а потом про Луну думайте.

    Ладно бы ОАЭ или тот же Кувейт или Катар собрались на спутник Земли. Так ведь нет. 25% населения страны живет за чертой бедности, 25% кое как сводят концы с концами, а они деньги пихают в прямом смысле слова, в воздух.

    Чудовищный идиотизм!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    38 минут назад

    Стало страшно жить до жути! Куда не глянь, повсюду Путин.

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    B CCCP тоже много чего планировалось освоить в космосе. И где тот Великий CCCP теперь? В Казахстане на заброшенном "Буране" утырки резвятся.

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