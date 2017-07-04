Штрафы за непропуск скорой хотят увеличить в 60 раз

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Законопроект, повышающий наказание для водителей за непропуск скорой помощи, правительство России условно поддержало, сообщает «Российская газета». При этом увеличивать наказание за помехи движению автомобилей других экстренных служб, например, пожарной охраны, отказалось. В Госдуме рассматривается сразу несколько соответствующих законопроектов.

Уже принятый Госдумой в первом чтении законопроект вводит усиленное наказание только за непропуск скорой. Другой ужесточает санкции за помехи движению всех автомобилей экстренных служб с включенными мигалками. Пока правительство поддержало только первую инициативу. При этом отметили, что над документом еще предстоит поработать.

За помехи в движении скорой помощи или пожарной охраны в настоящее время предусмотрены штраф 500 рублей и лишение прав от одного до трех месяцев. В новых документах предлагают увеличить штраф до 30 тысяч рублей, а прав лишать на срок от полутора до двух лет.

«Законопроект поддержан правительством только при условии его доработки ко второму чтению, – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Сейчас к инициативе есть существенные замечания. Например, законопроектом не определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы о данном правонарушении. При этом лишить специального права, в данном случае права на управление транспортным средством, может только суд. В ходе доработки необходимо определиться, кто и как будет фиксировать правонарушение и готовить материалы для направления в суд».

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Нино Кохреидзе