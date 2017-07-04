Штрафы за непропуск скорой хотят увеличить в 60 раз
Законопроект, повышающий наказание для водителей за непропуск скорой помощи, правительство России условно поддержало, сообщает «Российская газета». При этом увеличивать наказание за помехи движению автомобилей других экстренных служб, например, пожарной охраны, отказалось. В Госдуме рассматривается сразу несколько соответствующих законопроектов.
Уже принятый Госдумой в первом чтении законопроект вводит усиленное наказание только за непропуск скорой. Другой ужесточает санкции за помехи движению всех автомобилей экстренных служб с включенными мигалками. Пока правительство поддержало только первую инициативу. При этом отметили, что над документом еще предстоит поработать.
За помехи в движении скорой помощи или пожарной охраны в настоящее время предусмотрены штраф 500 рублей и лишение прав от одного до трех месяцев. В новых документах предлагают увеличить штраф до 30 тысяч рублей, а прав лишать на срок от полутора до двух лет.
«Законопроект поддержан правительством только при условии его доработки ко второму чтению, – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Сейчас к инициативе есть существенные замечания. Например, законопроектом не определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы о данном правонарушении. При этом лишить специального права, в данном случае права на управление транспортным средством, может только суд. В ходе доработки необходимо определиться, кто и как будет фиксировать правонарушение и готовить материалы для направления в суд».
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