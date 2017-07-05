12 июля – День фотографа и бортпроводников

Фото: Фотошарм

12 июля – Международный день фотографа. Этот праздник отмечается в нашей стране не так давно, но количество людей, празднующих его, с каждым годом становится всё больше и больше.

История профессии фотографа идет с 1839 года, когда Луи Дагер на заседании Академии наук и Академии художеств в Париже представил новый способ фиксации, получения изображения. После этого довольно долгое время за фотографией не признавалось право на творчество.

Многие профессиональные фотографы тратили немало сил, энергии и воображения, создавая оригинальный снимок. Широко использовался монтаж и печать с нескольких негативов.

В наше время, когда «щёлкнуть» себя может абсолютно каждый, профессия истинного фотографа перешла в категорию искусства.

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12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Сложно поверить, но этой профессии уже почти 90 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полёта, – стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолёта, что было рискованно с точки зрения безопасности. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины – чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов.

Однако уже в 1930 году в США возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек – это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолётов того времени.

В наши дни при подборе персонала часто используется принцип «трёх О»: это образ внешний (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность); образ внутренний (наличие необходимых черт характера); образ профессиональный (профессиональные знания и навыки).

Главная обязанность современного бортпроводника – обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

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100 лет назад, в ночь с 12 на 13 июля 1917 года, под бельгийским городом Ипр, с целью сорвать наступление англо-французских войск, Германия применила химическое оружие – жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия, который по месту боев получил название иприт.

При первом его применении поражения различной тяжести получили 2 490 человек, из которых 87 скончались. В течение Первой мировой войны химические вещества применялись в огромных количествах: 12 тысяч тонн иприта, которым было поражено около 400 тысяч человек.

В настоящее время применение газа в военных целях запрещено к применению Конвенцией о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Она вступила в силу после её ратификации 65 государствами в 1997 году.

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100 лет назад родился Эндрю Уайет – американский художник-реалист, один из виднейших представителей изобразительного искусства США XX века. Главной темой его работ стали пейзажи и сельский быт.

Самое известное его произведение «Мир Кристины» изображает соседку художника по летнему дому в штате Мэн Кристину Ольсон, страдавшую параличом ног. На картине она нарисована посреди поля смотрящей на свой дом вдали.

Гравюры с изображением произведений Уайета пользовались большой популярностью, в том числе и у политиков – среди их владельцев были Дуайт Эйзенхауэр и Никита Хрущёв.

В 1963 году президент Джон Кеннеди наградил художника самой высокой гражданской наградой Америки – медалью Свободы.

А в 1970 году Уайет стал первым художником, чья выставка картин прошла в Белом доме при жизни их создателя.

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Ровно полвека назад родился Джон Питер Петруччи – американский гитарист-виртуоз, один из основателей и бессменный участник американской прог-метал группы Dream Theater, участник супергруппы Liquid Tension Experiment. Петруччи по праву считается одним из лучших гитаристов современности.

В 2007 году журналом Total Guitar музыкант был назван «гитаристом года». В 2010 году Петруччи был признан журналом Guitar Player «лучшим гитаристом в направлении метал».

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Алексей Воскобойников