В День ТНТ в Благовещенске пройдет велокарнавал

Канал «ТНТ-Благовещенск» приглашает на праздник: 29 июля в городе пройдёт День ТНТ. Для участников мероприятия организаторы подготовили различные конкурсы и подарки. Горожане смогут поучаствовать в танцевальном баттле, где главным призом станет поездка на кастинг-шоу «Танцы на ТНТ». А еще весь этот месяц будут раздавать ТНТ-тыщи.

Надеть парики и забавные костюмы и прокатиться в них на велосипеде будет возможно в День ТНТ. 29 июля в Благовещенске пройдет велокарнавал. Поучаствовать в нем могут все желающие от мала до велика. Подавать заявки не нужно. Нарядным велосипедистам достаточно приехать на набережную реки Амур в районе улицы Артиллерийской. Финишируют участники у ротонды.

Здесь велокарнавал сменится танцевальным баттлом. Его участниками станут десять человек, которых выберет жюри. Для участия в баттле желающим надо снять свой танец на видео и разместить в Instagram под хэштегом «я в благовещенске» и «я в танцах».

Показать свой талант можно и на кастинге 27 июля в Grand Arena Ostrova. Победитель танцевального баттла поедет в Москву на съемки IV сезона шоу «Танцы на ТНТ». Его выберут члены жюри: китайский танцор по имени Принц, хореограф из Владивостока и благовещенская участница шоу «Танцы на ТНТ» Анна Соловьёва.

«Я больше обращаю внимание на эмоции людей, как они чувствуют музыку и кайфуют ли они от того, что они делают. Для меня это очень важно. Мне кажется, если ты танцуешь и у тебя на лице ничего не происходит, то меня невозможно задеть», – считает Анна Соловьева.

В свой День канал «ТНТ-Благовещенск» проведет аукцион. На нем участников ждет много достойных лотов.

«У нас будут ценные призы: велосипед, поездка на турбазу, подарки для отдыха, сертификаты в салон красоты, плюс сувенирная продукция "ТНТ-Благовещенск". И люди смогут там на ТНТыщи покупать подарки», – рассказала промоменеджер ТК «ТНТ-Благовещенск» Татьяна Водопьянова.

«Эти деньги можно заработать. Для этого надо немножко подумать и ответить в нашем эфире или соцсетях на интеллектуальные вопросы с подвохом. Также можно обратиться к ведущим "Альфа-канала" и смело попросить в вежливой форме денег. Уже люди обращаются и удивляются, что мы даём деньги. Но да, это так», – призналась редактор программы «Благовещенск: инструкция по применению» Дарья Юрьева.

ТНТыщи – это валюта телеканала. Деньги уже пустили в оборот. Чтобы их получить, нужно следить за конкурсами в аккаунтах «Альфа-канала» и «Амур.инфо» в Instagram. Участников ждут ребусы, головоломки, творческие и даже кулинарные конкурсы. Например, сейчас организаторы предлагают приготовить ТНТ – и выложить фото в Сеть.

Заработать ТНТыщи можно будет и в День ТНТ. Возле ротонды будут работать четыре точки, где участникам предложат пройти задания и получить за них вымышленные деньги, на которые они смогут купить различные призы. Завершит праздник выступление рок-группы.

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Василий Кленин