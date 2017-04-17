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11июля
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сегодня, 20:54 1

В Благовещенске строят литературный сквер

Литературный сквер обустраивают в Благовещенске на улице возле библиотеки «Молодежная». До этого там стояла только одна лавочка. Скоро добавят еще четыре креативные скамьи. Например, одна из них будет многоуровневая. В сквере поставят урны, фасад библиотеки разрисуют, установят светодиодную подсветку и доделают сцену.

«В ней будет задействована зона буккроссинга. То есть, каждый может прийти, бесплатно взять книгу, либо наоборот ее положить. Библиотека выходит из стен – это самый яркий пример того, как мы работаем в современных условиях», – рассказала заместитель директора муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Татьяна Поздеева.

Уже через две недели в сквере молодежной библиотеки собираются проводить концерты, литературные вечера и кинопросмотры. Облагородить территорию помогает активные и творческие благовещенцы, спонсоры, а также деньги муниципального гранта – 100 тысяч рублей.

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#культура #отдых

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    45 минут назад

    Будет место где пивасом молодежь накачиваться будет....100 тыщ лучше бы на кириешки оставили..

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