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11июля
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сегодня, 20:42 0

В Албазине начались юбилейные «Дорохинские чтения»

В Албазине начались юбилейные «Дорохинские чтения»

На Десятые «Дорохинские чтения», которые проходят в селе Албазино Сковородинского района участники подготовили 13 докладов по истории и литературе Приамурья. Темы докладов: «Албазинский хлеб – правда или вымысел?», «Как воспитывали амурские казаки своих детей» и другие.

На научную конференцию в Албазино приехали амурские ученые, краеведы, писатели, преподаватели вузов и журналисты. Юбилейная программа насыщена – будет посвящение в казачата местных школьников, творческие встречи и презентации книг, посиделки у костра. Летом село всегда оживает.

Из положительных изменений, которые увидели участники «Дорохинских чтений», прежде всего – строящаяся дорога со Сковородина до Джалинды и дальше до Албазина. Дорога стала гораздо лучше, и участники конференции добрались быстрее, чем обычно.

Сейчас в селе много туристов, в основном, это школьные группы. Они посещают Албазинский музей, который в 1960-е годы основала учительница Агриппина Дорохина, место расположения казачьего острога - первое русское поселение на Амуре. "Дорохинские чтения" продлятся до 13 июля.

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#культура #память

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