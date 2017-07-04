С амурскими детьми-аутистами занимаются музыкотерапией

В Благовещенске для детей с диагнозом аутизм предлагают занятия по новой методике. По словам специалистов, интенсивные занятия музыкотерапией, искусством рисунка и другие дают хороший результат. Сейчас в областном центре живет больше 60 детей-аутистов – это данные общественной организации, по данным областного минздрава – 18.

15-летняя Аня с виду обычный подросток. Да и с самого рождения развивалась наравне со своими сверстниками. К трем годам родителей стало настораживать, что Аня не разговаривает, не играет в игрушки, а других детей вовсе не замечает. В 7 лет девочке поставили диагноз – аутизм. У Ани хорошая память, она любит читать книги. Рассказывает их наизусть. Девочка находится на домашнем обучении.

«Три раза в неделю в неделю они занимаются основными предметами. Аня сейчас уже закончила 7 класс. Осталось два года обучения. Это 8 и 9 класс. А дальше что будет – здесь уже неизвестность. Потому что мы уже прекрасно понимаем, что ни в какие в высшие заведения поступить она не сможет. И вот эта перспектива домашнего затворничества конечно беспокоит нас, родителей», – рассказала Елена, мама Ани.

У Жоры такой же диагноз, как у Ани. Причем, до полутора лет он был здоровым ребенком. По словам мамы, проблемы начались после прививки. Разговаривать Жора начал примерно в 7 лет. Сейчас у мальчика большие успехи. Он умеет читать по слогам, считать и писать. В центре «Мы вместе» Жора занимается с 4 лет. Сначала ходил на групповые музыкальные занятия, сейчас занимается индивидуально.

Центр «Мы вместе» существует уже 8 лет. Сейчас здесь стали внедрять новую методику. За короткий срок для детей проводят много занятий, идет интенсивное коррекционное развитие. С детьми занимаются терапией движения, музыкотерапией, искусством рисунка. Этот метод, говорят специалисты, стимулирует появление первых слов, речеподражание, обучает работе со взрослым.

«В Благовещенске очень много детей с особенностями развития. Наш центр посещает порядка 25 семей. Конечно, эти дети адаптируются к обществу. Они продвигаются в своем развитии. Не обучаемых детей не бывает. Мы четко в этом уверенны. И способствуем всячески их развитию и помогаем им», – считает педагог-дефектолог, руководитель центра «Мы вместе» Оксана Кузьмина.

Занятия продлятся десять дней. В центре запланированы две смены: на начало и середину августа.

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Василий Кленин