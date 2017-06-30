Амурская Венеция: фото читателей Амур.инфо

После ливня, который прошел днем 11 июля, редакция ИА «Амур.инфо» обратилась к своим читателям – подписчикам Instagram – присылать фотографии затопленных улиц города. Читатели информагентства поделились кадрами затопленных улиц как с традиционно печально известных мест, так и с новых.

Двор дома по адресу улица Институтская, 30 – здесь лужи не пересыхают даже в жару, а после дождя они становятся почти непроходимыми.

Следующая панорама – двор дома по адресу улица Институтская, 10.

Неподалеку находится знаменитый перекресток улиц Институтская и Студенческая в микрорайоне – его затапливает практически после каждого дождя.

Следующий адрес – переулок Серышевский между улицами Загородная и Больничная. Когда автор делал этот снимок, рядом уже работала машина по откачке воды. Также читатель добавил, что здесь в частном секторе регулярно после дождя затапливает дворы.

Последний – пока адрес – улица Батарейная, район «Черемушки».

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Василий Кленин