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сегодня, 19:16 0

Выставленный на торги детский лагерь «Гастелло» никто не купил

Выставленный на торги детский лагерь «Гастелло» никто не купил

Лагерь «Гастелло» в Благовещенском районе, выставленный на торги, так и не купили. Желающих приобрести памятник природы регионального значения за шесть миллионов рублей не нашлось. Сейчас районные власти готовят новую документацию.

Полуразрушенный лагерь снова выставят на торги за 6 миллионов, но теперь, по закону, чиновники имеют право снижать первоначальную стоимость с каждым шагом - до 50 % от общей суммы.

Информация появится в течение недели на сайте Благовещенского района и сайте торгов – torgi.gov.ru. Затем судьба лагеря им.Гастелло может решиться в течение 25 дней.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», лагерь в районе села Натальино не принимает детей с 2011 года. Он не приносил прибыли, и его передали на баланс районной администрации. Возобновить там смены не позволил ограниченный бюджет. В итоге лагерь буквально разорили местные жители.

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#дети #отдых #происшествия

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