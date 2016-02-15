Руководитель кадетского корпуса уверен, что проверка в АКК ничего не найдет

Директор Амурского кадетского корпуса заявил, что не боится проверки, которая началась в учреждении. Владимир Вощевоз говорит, что факты, указанные в коллективной жалобе, не соответствуют действительности и по его мнению – это клевета.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», родители курсантов обратились с жалобой на то, что в учебном заведении происходят драки, вымогательство, жить кадетам приходится в грязи и антисанитарных условиях, а руководство АКК злоупотребляет полномочиями. Жалобу направили в Общероссийский народный фронт. С понедельника, 10 июля, в кадетском корпусе начала работу правительственная комиссия.

«Обращение родителей было анонимное, групповое. Они отказались подписываться под заявлениями, поэтому мы решили проверить, что же это такое. Если бы оно не было массовым, если бы это не было 11 человек, может быть, мы и сказали бы, что анонимные не рассматриваем. Но поскольку это была группа, то мы считаем, что надо проверить», – рассказала руководитель регионального отделения ОНФ Жаккелина Орлова.

«Была создана рабочая группа, в состав которой вошли общественники, представители министерства образования, министерства юстиции, министерства финансов правительства области. Рабочая группа по отдельным направлениям проверки может привлекать экспертов по узкой специализации образовательного процесса», – добавил зампред областного правительства Владимир Кобелев.

В рабочую группу вошли 15 человек. Они посмотрят на успеваемость воспитанников, материально-техническое обеспечение, медицинское обслуживание и физическое воспитание ребят. Кадетский корпус проверят и по другим направлениям, документы учреждения уже описали представители министерства образования. Не забыли члены рабочей группы и про персонал и педагогический состав.

Члены рабочей группы проверят не только бумаги и руководство корпуса. Работу проведут и с самими кадетами, а также с выпускниками и теми, кто был отчислен. Для них специалисты лаборатории клинической психологии АмГУ разработали специальные анкеты. Проверка учреждения закончится через два месяца. Руководство уверено, что комиссия ничего не найдет.

«Сейчас комиссия начала работать, и она сделает правильные выводы. Я сомневаюсь, что это обращение граждан. Скорее всего, это кем-то надумано. Всё, что там написано, не соответствует действительности абсолютно. Мне жаль воспитателей, персонал, это же поклёп и на них. Что плохо кормят, не наводят порядок и так далее», – убежден директор АКК Владимир Вощевоз.

Просмотров всего: 176

#военные #дети #образование #происшествия

распечатать

Василий Кленин