Благовещенца пригласили на кастинг в шоу «Голос» на Первом канале

Благовещенец Александр Гордеев получил приглашение пройти кастинг в популярное музыкальное шоу «Голос». Приглашение пришло от редактора Первого канала. В музыкальной заявке амурчанин исполнил Ave Maria и партию из Notre Dame de Paris – Belle.

По словам Александра Гордеева, приглашение пройти кастинг на популярное шоу стало для него неожиданностью, несмотря на то, что заявку на участие он подает третий год подряд.

Несмотря на предоставленный шанс, благовещенец решил отказаться от поездки – в силу финансовых причин, признается он. «Мне отправили предложение на кастинг, – но из-за финансового положения и отсутствия свободного времени, у меня не получается принять участие – предлагали приехать 11 или 12 июля, а позвонили уже 7 июля. Я ничего не успел спланировать», – рассказывает Александр. При этом планирует подавать заявку и в четвертый раз – в следующем году.

Музыкант известен в Благовещенске. Он участвовал в местном проекте «Голос без правил» и совместно еще с одной участницей конкурса снял клип на песню «Эхо любви», которую когда-то пели Анна Герман и Лев Лещенко.

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#жизнь

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Галя Ефимова