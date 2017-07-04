Задолженность по зарплате в Амурской области снижается

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На 1 июля 2017 года предприниматели Амурской области должны своим работникам 94,1 миллиона рублей. За месяц сумма долга сократилась на 17 миллионов, хотя остается в три раза выше, чем в январе 2017 года. В сравнении с июлем 2016 года нынешний долг сократился на 1,3 %, сообщает Амурстат.

Областной центр занятости населения предлагает свои цифры по состоянию на 10 июля 2017 года. По информации центра, задолженность по зарплате в Амурской области составила 38,3 миллиона рублей. Шесть действующих организаций и десять организаций-банкротов пока не погасили долги перед 628 работниками. Общий объем задолженности уменьшился за неделю на 656,6 тысячи рублей.

«Амурдорснаб» выплатил 500 тысяч рублей, «19 ЦАРЗ» – 140 тысяч, «МУП "Питание торговля"» – 59,6 тысячи, «ЛПК Тындалес» – 329,8 тысячи, «Тамбовскагрострой-1» – 7 тысяч рублей. С другой стороны, «Теплоснаб» увеличил долги перед работниками на 379,8 тысячи рублей.

Задолженность по заработной плате в десяти организациях-банкротах составляет 29,3 миллиона рублей перед 489 работниками.

Перед строителями космодрома Восточный задолженность по заработной плате составила: «Главное военно-строительное управление № 6» (бывший Дальспецстрой) – 95,9 миллиона рублей; «ЦентрСтрой» – 17,1 миллиона рублей; «Управление механизации строительства» – 4,5 миллиона рублей.

В полном объеме погасило долги «Главное управление строительства дорог и аэродромов» – 14,6 миллиона рублей.

В реестре должников вновь появилось «Главное военно-строительное управление № 12». Своим работникам предприятие задолжало 6,2 миллиона рублей.

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#экономика

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Василий Кленин