В Зее утонули двое мужчин

Фото: 1ul.ru

В Приамурье на реке Зее утонули двое мужчин. Тела погибших – жителей Мазановского района и Благовещенска – обнаружены. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Первый случай произошел 7 июля. В тот день житель села Белоярово Мазановского района отправился купаться на Зею в район «белых песков» и пропал. Мужчину искали местные жители и поисково-спасательная группа. Тело погибшего обнаружили в воде.

Житель Благовещенска 1974 года рождения купался в Зее в районе улицы Октябрьской, 1, где купание запрещено. Горожанин утонул; тело на берег вытащили очевидцы. Трагедия произошла 9 (по другим данным – 10) июля.

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#происшествия

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Александр Авдеев