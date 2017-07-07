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сегодня, 17:32 0

В КНР женщина-таксист протаранила колонну бегунов (видео)

В КНР женщина-таксист протаранила колонну бегунов (видео)
Фото: twitter.com

В китайской провинции Шаньдун водитель такси протаранил колонну бегунов, в результате чего один человек скончался. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». Трагедия произошла рано утром в понедельник, 10 июля, в городе Линъи.

В результате наезда один человек погиб ещё двое с травмами были доставлены в больницу. Как выяснилось, за рулём такси была женщина, ее задержали. Правоохранители устанавливают, находилась ли она во время наезда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщают местные СМИ, происшествие вызвало широкий резонанс в Китае. Многие считают, что ответственность за случившееся, помимо непосредственного виновника ДТП, должны понести и организаторы забега, которые не должны были проводить его на автостраде.

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#ДТП #Китай #происшествия

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