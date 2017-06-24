«Вечёрка» Амур.инфо 11 июля: самолёт не летит, риелторы бегут, «Венеция» стоит, всё в шоколаде

Предлагаем вашему вниманию обзор событий прошедшего дня. Всё, что вы могли пропустить – коротко, ёмко, в одной публикации. «Вечёрка» Амур.инфо – ничего лишнего, только самое интересное.

Доброе утро, Вьетнам

Сегодня отменили вечерний авиарейс № 2844 Нячанг – Благовещенск. Такое решение приняла авиакомпания «Азурэйр», причина не указана. Ждём борт завтра утром. Или в обед. Нет, лучше всё-таки утром.

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Риелторский исход

Российский рынок массово покидают риелторские агентства. За последний год по всей стране закрылись более 4 000 фирм. Приамурье не стало исключением. По словам экспертов, печальная тенденция продолжит своё развитие и в будущем.

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Гондолы увязли в бумагах

Строительство туристического комплекса «Маленькая Венеция» в Благовещенске застыло в длительном ожидании. Ни достроить, ни уж тем более открыть никак не получается – сроки сдачи сдвинуты на несколько лет. Говорят, строительная компания не может добиться нужных документов от местных властей.

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Генералы песчаных карьеров

Близ села Черемхово демонтировали незаконный переезд, который самовольно построило ООО «Песчаный карьер», чтобы подъезжать к разрабатываемому участку недр. Вмешался суд и – переезда больше нет.

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Человек косуле друг

Сердобольный житель Шимановска спас детёныша косули от агрессивной собаки. Животному несколько недель от роду. Малыша с травмированной ногой планируют выкормить молоком и передать в центр по охране природы «Зейский».

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Шоколадный праздник

Ацтеки называли шоколад «пищей богов». Хотите почувствовать себя богом (хотя бы ацтекским)? Купите себе сладкую плитку, ведь сегодня – Всемирный день шоколада, пожалуй, самый сладкий и вкусный праздник на свете!

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Одной строкой

Футболист Кержаков может быть оштрафован за фото в Instagram. Спортсмен выложил фото с лососем, сделанное в Карелии, где вылов этой рыбы категорически запрещён.

Красноярский телеведущий высмеял в утреннем эфире местных депутатов, увеличивших вдвое зарплату… Нет, не врачам. И не учителям. Себе, любимым. «Красавцы», – похвалил их ведущий ТВК и зааплодировал. По-другому и не скажешь.

Сегодня мы с тобой газуем! АвтоВАЗ запустил продажи Lada Vesta CNG с серийной газобаллонной установкой. Цена вопроса – 600 900 рублей.

Бедных амурчан стало больше. Если верить Амурстату, доход ниже прожиточного минимума в 2016 году имели 16 % жителей области, годом ранее – 14,2 %.

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Алексей Воскобойников