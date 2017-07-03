В Приамурье от мусора и остатков сетей очистят 32 озера

Фото: big-rostov.ru

От мусора и остатков рыболовных сетей в Приамурье очистят 32 озера. Акция пройдет в 7 районах области – Константиновском, Тамбовском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском, Благовещенском и Белогорском.

Самую большую работу предстоит проделать в Тамбовском и Белогорском районах, там остатки сетей и мусор уберут с берегов десяти водоемов, в Благовещенском районе — семи, сообщает пресс-служба областного правительства.

В общей сложности планируют очистить от мусора 207 километров береговой линии около 2 100 гектаров акватории. В акции примут участие сотрудники Дирекции по охране животного мира и ООПТ и общественники. Присоединиться могут и все желающие амурчане.

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#жизнь

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Галя Ефимова