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сегодня, 17:06 1

В Белогорске прокладывают новую ливневку

В Белогорске прокладывают новую ливневку
Фото: static.ngs.ru

Почти 1,4 километра новой ливневой канализации появится в Белогорске после капремонта дорожной сети в текущем году. Работы предстоит выполнить на семи участках по Никольскому шоссе, улицам Красноармейской, Ленина, Производственной, Денисенко, в переулке Парковый и дороге, ведущей в село Низинное, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Самой протяженной станет ливневка по улице Ленина, здесь будет обустроено порядка 600 метров. По улице Красноармейской – 287 метров, в переулке Парковый – более 300 метров, на Никольском шоссе – почти 50 метров, – рассказал специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – Помимо труб водоотведения, на дорожной сети будет произведена замена чугунных решеток ливневой канализации, люков, а также 22 колодцев. Работы по укладке труб водоотведения на всех участках в настоящее время выполнены на 10 %. Ранее на большинстве участков дорожной сети водоотведения не было вообще».

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Сделайте ливневку Кирова/садовая возле айстана. Я в первый класс еще ходил лет 19 назад, там пожизни море пол дня стоит, вроде в том году всю Кирова закатали, а море так и стоит. Центр города, напротив администрации и такая фигня

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