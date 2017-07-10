В Белогорске прокладывают новую ливневку

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Почти 1,4 километра новой ливневой канализации появится в Белогорске после капремонта дорожной сети в текущем году. Работы предстоит выполнить на семи участках по Никольскому шоссе, улицам Красноармейской, Ленина, Производственной, Денисенко, в переулке Парковый и дороге, ведущей в село Низинное, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Самой протяженной станет ливневка по улице Ленина, здесь будет обустроено порядка 600 метров. По улице Красноармейской – 287 метров, в переулке Парковый – более 300 метров, на Никольском шоссе – почти 50 метров, – рассказал специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – Помимо труб водоотведения, на дорожной сети будет произведена замена чугунных решеток ливневой канализации, люков, а также 22 колодцев. Работы по укладке труб водоотведения на всех участках в настоящее время выполнены на 10 %. Ранее на большинстве участков дорожной сети водоотведения не было вообще».

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#Белогорск #ЖКХ

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Анастасия Болотина