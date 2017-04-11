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11июля
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Микроавтобус попал в яму, скрытую многометровой лужей

Микроавтобус попал в яму, скрытую многометровой лужей

В Благовещенске, в районе КПП, микроавтобус попался в водную ловушку. Во вторник, 11 июля, автомобиль ехал по луже, которая растеклась по проезжей части на десятки метров, и провалился в яму обоими правыми колесами.

Происшествие, по словам очевидцев, случилось на улице Пионерской неподалеку от пересечения с Гражданской. Днем после проливного дождя проезжую часть затопило. Лужа растянулась на десятки метров. Местами она перешла через бордюр и растеклась по газону. Микроавтобус ехал по луже, и водитель не увидел в мутной воде яму, куда автомобиль и угодил двумя колесами.

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#погода #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vnekras187

    vnekras187
    3 минуты назад

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