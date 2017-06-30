Амурчанин отдал за автомобиль мошеннику из Санкт-Петербурга 650 тысяч рублей

Фото: livekuban.ru

Житель Амурской области лишился крупной суммы денег. Мужчина решил приобрести автомобиль через интернет-сайт. Владельцу автомобиля – жителю Санкт-Петербурга – амурчанин перечислил 650 тысяч рублей, после чего телефон «продавца» оказался недоступен.

Случай мошенничества произошел в июне этого года. Амурчанин решил приобрести автомобиль по объявлению на одном из интернет-сайтов и связался с продавцом иномарки – им оказался житель Санкт-Петербурга. За автомобиль тот просил 850 тысяч рублей. Правда, пообещал цену снизить. Войдя в доверие к амурчанину, попросил перечислить на его счет 650 тысяч рублей.

Благовещенец деньги перевел и даже связался с петербуржцем, который подтвердил получение перевода. Прибыв в Санкт-Петербург, чтобы передать оставшуюся часть денег, покупатель из Приамурья стал звонить продавцу, но его номер оказался недоступен, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления. Ведется расследование.

Правоохранители призывают амурчан быть бдительными при совершении покупок, не переводить предоплату непроверенным продавцам, а также не сообщать посторонним лицам номера и пин-коды своих карт, номера телефонов, к которым подключены банковские услуги.

Людей, ставших жертвами мошенников, просят незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 102, телефону доверия УМВД: 8(4162)59-40-59.

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#происшествия

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Галя Ефимова